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Politika

Mustafa Sarıgül’ün kurmayları

Sarıgül, geçen dönemde kontenjan adayı olarak gösterdiği Ali Kocatepe ve Tezcan Yaramancı’yı bu dönemde de listesine dâhil etti.

23 Mart 2009 02:00

Şişli’de yeni bir rekor peşinde koşan Mustafa Sarıgül, geçen dönemde kontenjan adayı olarak gösterdiği Ali Kocatepe ve Tezcan Yaramancı’yı bu dönemde de listesine dâhil etti. “Başarı iyi takımındır” düşüncesinde olan Sarıgül’ün bu dönemdeki kontenjan adayları ise Hayri İnönü, Hakan Dalokay, Faik Tunay ve Günay Girik.


İsmet İnönü’nün torunu olan Hayri İnönü, İstanbul Alman Lisesi, Mannheim Üniversitesi İşletme Bölümü ve Harvard Üniversitesi Yatırım Değerlendirmesi programını bitirdi. Halen Arçelik’te görev yapıyor.

Hakan Dalokay, Ankara Belediye eski başkanlarından Vedat Dalokay’ın oğlu ve o da babası gibi mimar.

Faik Tünay, Marmara Üniversitesi mezunu olup İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça biliyor.

Günay Girik ise Şişli’nin 2 dönem belediye başkanlığını da yapan Fatma Girik’in kardeşi. O da ablası gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Ali Kocatepe ve Tezcan Yaramancı ile birlikte Sarıgül’ün kurmayları gerçekten iyi bir takım oluşturuyorlar...

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