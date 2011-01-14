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Yaşam

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN BABASI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 11:57

-MUSTAFA SARIGÜL'ÜN BABASI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - İstanbul'da dün akşam 84 yaşında vefat eden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün babası Hakkı Sarıgül'ün cenazesi yarın toprağa verilecek. Şişli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkı Sarıgül, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Metropolitan Florance Nightingale Hastanesinde dün gece yaşamını yitirdi. Hakkı Sarıgül'ün cenazesi, yarın Şişli Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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