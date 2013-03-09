Mustafa Sarıgül yaptırdığı anketten memnun olmadı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da yaptırdığı anketten halkın yüzde 80'i Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediğini söyledi. Yüzde 20'lik bölüm ise Sarıgül'ün başbakan olmasını istedi.

Sarıgül'ün 150 bin kişiye sormayı hedeflediği ankette tek soru, "Mustafa Sarıgül’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı görmek istersiniz, Başbakan olarak mı?” diye soruluyor.

Başka bir seçenek olmadığı için ankete katılanların cevabı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yönünde oldu.

Çıkan sonuç Sarıgül'ü mutlu etmedi, çünkü geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada başbakan olmak istediğini söylemişti.

Milliyet’in haberine göre; Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi tarafından yapılan ankette, katılımcıya “Mustafa Sarıgül’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı görmek istersiniz, Başbakan olarak mı?” diye soruluyor. Halen süren ankette ilk sonuçlara göre katılımcılar, Sarıgül’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor.



Yüzde 80'i Sarıgül'ü İBB olarak görmek istiyor



Mustafa Sarıgül tarafından 2009 yılında kurulan Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) İstanbul İl teşkilatı, yaklaşan yerel seçimler öncesi sokakta vatandaşa iki soru soruyor. İstanbul genelinde düzenlenen TDH logolu anketlerde, “Mustafa Sarıgül’ü nerede görmek istersiniz?” sorusu sorularak “Başbakanlık”, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı” seçenekleri sunuluyor. 15 gündür süren ankete yaklaşık 110 bin kişinin katıldığı, halen süren ankette şu ana kadar katılımcıların yüzde 80’inin Sarıgül’ü İBB başkanı olarak görmek istediği öğrenildi.



Hedef 150 bin kişi



Hedef 150 bin kişi Türkiye Değişim Hareketi İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Oğuş, anketin amacının Mustafa Sarıgül’ün İstanbullular tarafından nerede görüldüğünün öğrenilmesi olduğunu söyleyerek, “Anket için tamamen gönüllülerimiz İstanbul’un her yerinde çalışıyor. 150 bin kişiyi hedefledik ve şimdiden hedefimize çok yaklaştık. Soru sorduğumuz herkesin büyük ilgiyle cevap verdiğini, siyasi görüşü ne olursa olsun Mustafa Sarıgül’e sevgi beslediğini görüyoruz. Anketi bu hafta sonu bitiriyoruz çünkü yeterli bilgiye ve sayıya tahminimizden kısa süre içinde ulaştık” dedi.