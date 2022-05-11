Mustafa Sarıgül’ü ziyaret eden Fatih Erbakan: Muhalefet partileri ile birçok konuda mutabık olduğumuzu görüyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Erbakan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi ve kalkınma modeline geçilmesi gerektiğini belirterek "Muhalefet partileri ile irtibat kurduğumuz münasebette olduğumuz siyasi partilerle de görüşmelerimizi paylaşıyoruz. Onlarında büyük ölçüde aynı dertten muzdarip olduğunu ve çözüm noktasında da birçok konuda mutabık olduğumuzu da görüyoruz." dedi.

Türkiye Değişim Partisi’nin genel merkezinde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, görüşmede, ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş olarak borç ve vergi yerine Milli Kaynak Paketleri ile kaynak üretilmesi gerektiğini belirterek, “Elde edilecek tasarruf ve kaynakla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi ve kalkınma modeline geçilmesi lazım. Bütün bu gerçekleri Yeniden Refah Partisi olarak en yüksek sesle ifade ediyoruz. Muhalefet partileri ile irtibat kurduğumuz münasebette olduğumuz siyasi partilerle de görüşmelerimizi paylaşıyoruz. Onlarında büyük ölçüde aynı dertten muzdarip olduğunu ve çözüm noktasında da birçok konuda mutabık olduğumuzu da görüyoruz. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bütün gücüyle çalışmalarına devam etmesi ve bir an evvel yanlış uygulamaların, ekonomi modelinin ortadan kalkması için mevcut iktidarın yapılacak ilk seçimde değişmesi, yerine de kalkınmaya, üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomik modeli uygulayacak, denk bütçeyi yapacak, faiz harcamalarını, israfı ortadan kaldıracak bir modeli uygulamak üzere yeni bir iktidarı Türkiye’nin başına gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.

"El birliği ile çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülke gündemini ilgilendiren konular üzerinde dikkatli bir şekilde görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye Değişim Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin tek amacı olduğunu söyleyen Sarıgül, “Amacımız bayrağımızın mutlu olması, toprağımızın özgür olması ve bu topraklarda yaşayan milletimizin Ahmet’in, Mehmet’in yüzünün gülmesi değil, bütün milletimizin yüzünün gülmesi için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. ‘Affet Türkiyem’ projesi ile Türkiye’mizde kardeşlik hukukunu yeni baştan tahsis etmeliyiz. Toplumsal barışı hep birlikte sağlamalıyız. Bunun için de heyetlerimiz kendi arasındaki görüşmelere devam edecekler. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik diyoruz. Ekonomik milliyetçilik kendi ürünlerimize sahip çıkmak, Türk çiftçisinin hakkını Rus, Amerikan çiftçisine peşkeş çekmek değil. Son 20 yılda 120 milyar dolar parayı biz kendi çiftçimize vermedik, bunu Ukrayna, Rus, Amerikan çiftçisine verdik. Ekonomik milliyetçilik kendi topraklarımıza sahip çıkmaktır. İki partinin de amacı bireysel değil, biz istiyoruz ki önce vatanımız. Ayrıca bizim iktidarımızda hep birlikte iktidarımızda gelen mültecileri, göçmenleri ve sığınmacıları eşit oranda Avrupa Birliği ülkelerine dağıtmayı inşallah Allah bize nasip eder” diye konuştu. (DHA)