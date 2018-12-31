Mustafa Sarıgül: Türkiye rekoru kıracağız

CHP Şişli Belediye Başkan aday adayı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde rekor oyla seçimi kazanacağını söyleyerek, "1 Nisan günü Türkiye Şişli'yi konuşacak. Çünkü bir Türkiye rekoru kıracağız" dedi.

Sarıgül 2018'in son seçim mitingini Feriköy'de düzenledi. Mitingte kalabalık bir topluluğa hitap eden Sarıgül, Şişli'yi sokak sokak dolaştığını belirterek, "Dolaştığım her sokakta görüyorum ki, yurttaşlarımız mutsuz ve karamsar. Gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz, esnafımız geleceklerinden endişeli. Onlara buradan söz veriyorum; hiç merak etmeyin, Şişli'yi yerel yönetimlerde örnek bir model yapacağız. 2019'da yurttaşlarımız Şişli'de daha mutlu, daha umutlu ve daha huzurlu olacaklar"dedi. 90 gün boyunca çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyen Sarıgül, "1 Nisan'da tüm Türkiye Şişil'yi konuşacak. Çünkü burada bir Türkiye rekoru kıracağız. Bizim Şişli'de oluşturacağımız sinerji, tüm İstanbul'da partimizin oyunu ve başarısını da yükseltecek." diye konuştu