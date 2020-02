Mustafa Sarıgül: Şişli'ye yeni projelerle dönüyoruz

İSTANBUL, (DHA)-ŞİŞLİ eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, seçim çalışmalarını yürüttüğü merkezin önünde bayramlaşma töreni düzenledi. Yüzlerce yurttaşın katıldığı, mitingi andıran bayramlaşmada konuşan siyasetçi Sarıgül, yerel secimler için hazırlandıklarını belirterek, \"Şişli\'ye heyecan yaratacak yeni projelerle dönüyoruz\" dedi.

Mustafa Sarıgül, yerel seçim çalışmalarını yürüttüğü Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi\'ndeki seçim merkezinde yurttaşlarla biraraya geldi. Bayramlaşma için seçim ofisine gelen binlerce Şişli sakini vatandaş içeriye sığmayınca, binanın önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Mustafa Sarıgül, adeta bir mitingi andıran kalabalıkta tek tek vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgül, \"Dolaştığım her mahallede, her sokakta yurttaşlarımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin devamını bizden talep ediyor. Bizim bu ilgi ve talebe kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz\" dedi. Sarıgül şunları söyledi:

\"ÇOK KOŞACAĞIZ, ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ\"

\"Artık daha çok koşacağız, daha fazla çalışacağız. Şişli daha önce olduğu gibi, yine Türkiye\'de yerel yönetimlerde öncü olmaya devam edecek. Yeni ve heyecan yaratacak projelerle tüm Türkiye\'de adından söz ettirecek ve yeniden Şişli\'nin yüzü gülecek. Her mahallesi, her semti, her sokağı yeniden canlanacak ve şahlanacak. Esnafımızı da kadınlarımızı da gençlerimizi de mutlu edecek ve katma değer yaratacak projelerle geliyoruz. Bugün yaklaşan Kurban Bayramı\'nı kutluyoruz; bir sonraki bayrama daha büyük coşkuyla ve tüm Şişli halkıyla birlikte kutlayacağız.\"

