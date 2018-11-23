Mustafa Sarıgül: Şişli'den adayım!

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde Şişli’den aday olacağını söyledi. Sarıgül, "Ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem sözkonusu değil. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında Mustafa Sarıgül ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler paylaştı.

CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül'ü Eyüp Sultan ilçesi için düşünüldüğünü aktaran Gürkan Hacır, Sarıgül'ün 'B planım var' dediğini söyledi. Hacır, programın ilerleyen dakikalarında da Sarıgül'den gelen mesajı okudu.

Sarıgül, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem söz konusu değil. İstanbul dışında da diğer ilçe adaylarına da gereken desteği vereceğim. Mustafa Sarıgül kendisine başka bir ilçe aramıyor. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok."