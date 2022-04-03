Son dönemde çektiği TikTok videolarıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Her bir TikTok videosu için ayrı ayrı çalışıyoruz" dedi.

Sarıgül, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı. "CHP benim baba ocağım, TDP de evladım” diyen Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saygısının sonsuz olduğunu kaydetti. Sarıgül, “Siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için partiyi kurduk. Bölmek için değil, bütünleştirmek için varız” diye konuştu.

Sarıgül şunları kaydetti:

-Sayın Sarıgül, TikTok videolarınız 500 bin veya 1.5 milyon gibi çok sayıda takipçi tarafından büyük ilgiyle izleniyor, hayat pahalılığına kızıp yağ şişesine, süt şişesine veya buzdolabına vuruyorsunuz, arabada şarkı söylüyorsunuz, bu bir propaganda taktiği midir?

Toplum artık farklı noktalarda, eğlenceli filmlerin içinde ciddi konuların mesajlarının verilmesi bana özgü bir halka ulaşma yöntemi oldu. Halk zaten ekonomik sıkıntılarla bunalmış, her gün ciddi siyasi olaylarla, üzüntülerle karşılaşmaktan bıkmış, kişisel ve ailevi sorunlarının yanında bir de bunların yükünü taşıyor ve algılaması giderek alışkanlık haline dönüşüp zayıflıyor. İnanın ki biz her kısa TikTok videosunda ciddi bir sorunu dile getirmeye çalışıyoruz ve bunları yurttaşlarımızla yoğun bir şekilde paylaşıyoruz. Bir TikTok çalışması için önce bir içerik ve o içeriğin nasıl olması gerektiği hazırlanıyor, içerik üreticisi arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışıyor.

-Ben doğaçlama, o anda aklınıza geldiği gibi davrandığınızı düşünmüştüm.

Hiç öyle bir şey yok, onların hepsinin ayrı bir çalışması var. Ben toplumun içindeyim, Gençlik Kolu Başkanlığı'ndan geliyorum, uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım, siyasetin her kademesinde bulundum, dolayısıyla yurttaşlarımızın beklentilerini, ne istediğini, onlara nasıl ulaşmamız gerektiğini en iyi bilenlerden biriyim, millete tepeden bakan bir siyasetçi değilim.