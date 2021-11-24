Mustafa Sarıgül’e “Burası Kürdistan’dır” diyen esnaf gözaltına alındı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Van ziyaretinde kendisine “Burası Kürdistan’dır” diyen esnaf Hacı Tunç gözaltına alındı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Sarıgül, sabah saatlerinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu. Sarıgül ve beraberindeki heyet, daha sonra İpekyolu ilçesinde esnafı ziyaretinde bulundu. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Sarıgül’ün ziyareti sırasında konuştuğu esnaf Hacı Tunç, “Ne kadar dil o kadar mutluluk. Doğu kültürü bambaşkadır. Doğu'yu unutmayalım. Bir arkadaşımız Siirt’te ‘Burası Kürdistandır’ dedi. Bin, 2 bin yıl önce burası Kürdistan’dı. Yine de Kürdistan olacak. İtiraz etmeyelim. Bizi yaratan Allah’tır. Allah Kürtçeyi, Türkçeyi, Arapçayı, İngilizceyi de biliyor” dedi.

Sarıgül, "Herkes düşüncesini özgür şekilde konuşur" dedi

Esnaf Tunç’un sözlerinin ardından Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkes kendi ırkını, düşüncesini özgür bir şekilde konuşur. Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza olacağız” dedi.

Sarıgül ile Büyük Halk Pazarında esnaflık yapan Tunç arasındaki konuşma gazeteci Fatma Polatcan’ın kamerasına da yansıdı.

Haberde aktarılan bilgiye göre Sarıgül pazardan ayrıldıktan sonra Tunç’un işyerine gelen polis, kendisini gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü. Tunç’un avukatı, gözaltı işleminin neye dayandırıldığına dair kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.