"Mustafa Sarıgül, DSP'nin adayı mı olacak?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Şişli'den aday olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den aday gösterilmemesi durumunda DSP'den aday olacağını iddia etti.

Selvi'nin "Hulusi Akar neye kızdı, CHP’den İstanbul haberleri" başlığıyla (3 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son kulis bilgisi Mustafa Sarıgül’le ilgili. Şişli’den aday olmak isteyen Sarıgül’den Eyüp’ten aday olması istendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Edindiğim bilgiye göre Sarıgül, Şişli dışında hiçbir yerden adaylık teklifini kabul etmiyor. Şişli’den aday. Ama eğer CHP kendisini aday göstermezse Mustafa Sarıgül, DSP’nin Şişli’den belediye başkan adayı olacak. Şişli kesin, sadece CHP mi yoksa DSP mi olacak orası belli değil."