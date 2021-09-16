Mustafa Sarıgül'den bir ofsayt açıklaması daha: Ben diyeyim 18, siz deyin 36 ay içinde ofsayt kaldırılacak

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Mustafa Sarıgül, tartışma yaratan ofsayt açıklamasına ilişkin iddialı bir açıklamada bulunurken, "Ben diyeyim 18, siz deyin 36 ay içinde ofsayt kaldırılacak" dedi.

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, "20 yıldır Sayın Erdoğan muhalefeti ofsayta düşürüyor" derken, muhalefetin bir arada bulunması çağrısı yaptı. Sarıgül, Fransa ve İtalya örneklerini göstererek, "Muhalefet iktidarın oyununa gelmesin" ifadesini kullandı.

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"20 yıldır Sayın Erdoğan muhalefeti ofsayta düşürüyor"

"Türkiye Değişim Partisi 26 Eylül'de büyük kurultayını yaparak seçime girme yetkisini alacak. Şu anda Türkiye'de genel başkanlar konuşuyor. Partinin yetkili organları ile konuşmadan, bu tartışmaları yapmak sadece ve sadece iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmaz. Türkiye'de işsizlik var, engelliler var, EYT'liler var, atanamayan öğretmenler var, büyük bir göç dalgası ile karşı karşıyayız. Seçimlere daha 1.5 yıl var, kim aday olacak Türkiye bunları tartışıyor. Biz önce iktidarla Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini konuşalım.

20 yıldır Sayın Erdoğan muhalefeti ofsayta düşürüyor. Türkiye Değişim Partisi ofsayta düşmeyecek bir partidir. Genel başkanlara bağlı parti değil, milletimize bağlı partiler gelsin.

Fransa'da Macron, tek başına görüşünü tasvip etmem ama çalışması var, tek başına çıktı, Fransa'nın cumhurbaşkanı oldu. İtalya'da bütün muhalefet birleşti, iktidarı değiştirdi. İktidarın oyununa gelmesinler."

"Futbolun geleceğini kurtarmak için ofsaytı kaldırmak gerekiyor"

"Siyaset adamlarının görevleri hedef koymaktır. Bazı şeyleri önceden görmektir. Bazıları gündemin dışında kalırsa, yeni gündem yaratmazsa bu olmaz. Yıllar önce Ali Sami Yen Stadı'nı, Galatasaray Arena yapacağım dediğim zaman da bazıları olmaz dedi. Size bir kitap göstermek istiyorum. Cruyff'un kitabı. Van Basten en önemli oyunculardan. Ofsaytı Türkiye kaldıramaz, ofsayt kuralı bir öneridir. Futbol dünyası artık önemli bir endüstri ile karşı karşıya. Ofsayt kalktığında futbol daha da hızlanacak. Futbol seyircisi daha çok maça gider. Futbolun geleceğini kurtarmak için ofsaytı kaldırmak gerekiyor. Bunu kim kaldıracak? Bugün Almanya, İtalya, İsviçre gazetelerinde bu konu var. Mustafa Sarıgül bunu gündeme getirince niye problem oluyor. Bu yayın şu anda tarihe geçiyor. Ben diyeyim 18 siz deyin 36 ay içinde Avrupa'da ofsayt kuralı kaldırılacaktır. Sevgili Tanju bizi anlayışla karşılasın."

Sarıgül, İyi Parti'yle ilgili de açıklamalarda bulundu:

"Demek ki bir partinin isminin iyi olması kendisinin iyi olması gerektiğini göstermiyor"

"Demek ki bir partinin isminin iyi olması kendisinin iyi olması gerektiğini göstermiyor. Onu söyleyen arkadaşa üzüntülerimi bildiririm. Bu kadar işsiz nasıl iş bulacağız, bunları konuşan var mı? Futboldaki ofsayt önemli de siyasetteki ofsayt önemli değil mi? Ofsayt kalkınca futbol daha iyi olacaksa onu değiştirmek için de neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Ben bir siyasi partiyi temsil ediyorum. Sorumluluğum ağır. Ne söylediğimi biliyorum."

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