Mustafa Sarıgül CHP'ye dönecek mi?

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddiası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu, "Sarıgül'ün önce partiye üye olması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Florya'da bulunan bir alışveriş ve yaşam merkezini ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül olup olmayacağı soruldu. Sarıgül'ün önce partiye üye olması gerektiğini belirten CHP lideri, "bu konuda daha önce çok konuştum, bu kadar yeter" dedi.

"İstanbul Akvaryumu"nu gezen Kılıçdaroğlu, yetkililerden amazon ve yağmur ormanları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirip çocuklara yeni yıl hediyeleri verdi.