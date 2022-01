Mustafa Sarıgül: Bir kişinin aklına, insafına kalmış bir Türkiye, dış güçlerin işine gelir

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, "Ekonomide kurtuluş savaşı veriyormuşuz, dış güçler varmış. Buradan soruyorum; Bir kişinin aklına, insafına kalmış bir Türkiye kimin işine gelir? Dış güçlerin işine gelir. Ama bizim işimize gelmez. Dış güçler mi dedi size; Köprülerin, otoyolların ihalesini Euro'yla yapın, hazine garantisini Euro'yla verin diye" dedi.

Memleket gezileri kapsamında Aydın’da bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklaması yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın ekonomik politikalarını eleştiren Sarıgül, Türk lirasının günden güne değer kaybetmesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisi uçuşa geçti, Amerika, Avrupa bizi kıskanıyor diyorduk. Birden kendimizi Kurtuluş Savaşı'nın içinde bulduk. Ya o gün söyledikleri yalandı, ya bugün söyledikleri yalan. Ben size doğrusunu söyleyeyim; bunların her söyledikleri yalan. Türk parası bir ayda yüzde 43 değer kaybetti. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Merkez Bankası, dövizdeki yükselişin iktisadi temeli yok diyor. Dövizdeki yükselişin iktisadi temeli, mantıklı bir izahı yoksa demek ki piyasalar size güvenmiyor. Bizim aylardır anlatmaya çalıştığımız da buydu. Güven, güven, güven. Ekonominin can damarı budur. Piyasalar size neden güvenmiyor? Neden eline para geçen dövize yöneliyor? Ekonomi öngörülür değil, tek adam yönetimi var da ondan. Ekonomide her şey normalmiş, kontrol altındaymış, bir politikaları varmış gibi davranıyorlar ama hiç bir planları ve politikaları yok. İpin ucunu kaçırdılar, olan budur. ”

"Size kaç tane 19 yıl lazım?"

Sarıgül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dış güçler söylemini de eleştirerek, “19 yıl üretim demediler, istihdam demediler, döviz kurları yükselince buna bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar. 19 yıldır yeni ekonomi düzeninin hazırlıklarını yapıyorlarmış. Bu kadar pişkinlik olmaz.19 yıl yöneteceksin, üretmeden tüketeceksin, olmayanı harcayacaksın. İsrafla, gösterişle, rantla , inşaatla bugünlere geleceksin. Deniz bitince, yeni ekonomi düzeni masalı anlatacaksın. Size kaç tane 19 yıl lazım? diye adama sorarlar. Bu ülke sizin deneme tahtanız mı? Ekonomide kurtuluş savaşı veriyormuşuz, dış güçler varmış. Buradan soruyorum; Bir kişinin aklına, insafına kalmış bir Türkiye kimin işine gelir? Dış güçlerin işine gelir. Ama bizim işimize gelmez. Dış güçler mi dedi size; Köprülerin, otoyolların ihalesini Euro'yla yapın, hazine garantisini Euro'yla verin diye.” ifadelerini kullandı.

"Yılda 50 milyon ton buğday üretsek petrole falan gerek yoktu"

“Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Niye ihaleleri, garantileri dövizle yapıyorsunuz?” diye soran Sarıgül, “20 yıl önce 20 milyon ton buğday üretiyorduk. Şimdi de 20 milyon ton buğday üretiyoruz. 20 milyon tonu, 50 milyon tona neden çıkarmadınız? Onu da mı dış güçler engelledi. Yılda 50 milyon ton buğday üretsek petrole falan gerek yoktu. Türkiye güçlü ve zengin bir ülke olurdu. 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptınız. Onu da mı dış güçler yaptırdı. Bu paraları Aydınlı çiftçiye vermediniz, götürdünüz Kanada, Amerika, Rusya çiftçisine verdiniz. Bu desteğin onda birini Aydın'a verseydiniz, Aydın ihya olurdu.” şeklinde konuştu.