Mustafa Sarıgül bir kez daha DSP’den aday; CHP, Şişli'de hangi isimler üzerinde duruyor?

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün 31 Mart yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti’nin (DSP) adayı olacağı bugün resmi olarak kesinleşilirken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ise belirsizlik sürüyor. CHP’nin, Şişli için üç isim üzerinde durduğu iddia ediliyor.

CNN Türk’ten Ünal Kaya’nın aktardığına göre geçen hafta aday olarak belirlenen Fidan Aslan Eroğlu’nun adı, Sarıgül’ün adaylığına dair yapılan değerlendirmeden sonra geri çekildi.

Sarıgül'ün güçlü ekibi, CHP'de hangi ismi öne çıkardı?

Yapılan değerlendirmelerde çeşitli isimler üzerinden kamuoyu yoklaması yapıldığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

“Gündeme gelen isimler var. Bunların başında mevcut başkan Hayri İnönü geliyor. Hayri İnönü kamuoyuna sorulan ve aday gösterilmesi konuşulan isimlerden birisi. Bir diğer isimse iş insanı Serdar Kurşun olarak parti kulislerinde konuşuluyor. Onun da aday olabileceği ve kamuoyuna sunulan isimlerden birisi olduğu ifade ediliyor.

“Ancak bu iki ismin dışındaki diğer isim Gürsel Tekin. Tekin'in Şişli adaylığına gösterilebileceği konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda Gürsel Tekin'in de adaylığa çok da soğuk bakmadığı ifade ediliyor. Parti kurmayları nasıl bir isim olacak, sorusuna bir isim vermeyen kurmaylar, 'Sarıgül'ün orada güçlü bir ekibi var. Onun karşısında parti tabanını parti örgütünü yoğun ve aktif bir şekilde kullanacak bir partili olmasını istiyoruz. Böyle bir isimle orası kazanılır' yorumunu yaptılar. İşte bu yorum Gürsel Tekin ismini daha da güçlendirdi demek mümkün.”