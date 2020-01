Mustafa Sarıgül: AK Parti'ye gönül veren birçok kişi "Hayır" diyecek

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ çıkacağına inandığını söyleyerek, “Bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile program yaptık. Birçok ilimizi sessiz bir şekilde dolaşıyorum” diye konuştu. "Dolaştığım yerlerde birçok AK Partili yurttaşımız Sayın Tayyip Erdoğan’ı sevdiğini ve AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor" açıklamasında bulunan Sarıgül AKP seçmeni hakkında "Mevcut sistemin değişmesini arzu etmediği için ‘Hayır’ diyeceğini de belirtiyor" görüşünü dile getirdi.

Mustafa Sarıgül'ün Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği söyleşi şöyle:

- Size göre 16 Nisan’daki referandumda halkın kararı ne olacak?

Mevcut anayasa, askerlerin yaptığı 12 Eylül anayasasıdır ve mutlaka değişmesi gerekiyor. Güzel ülkemize bu anayasa yakışmıyor. Almanya ve Fransa’da siviller bir araya gelerek anayasa yapmışlar. Biz neden yapamıyoruz? Anayasa toplumsal uzlaşmayla yapılmalıydı. Çünkü bu topraklar üzerinde yaşayan tüm yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Referandumda ‘Hayır’ çıkacağına inanıyorum. Sandıktan ‘Hayır’ çıkması için çalışmalar da yapıyorum. Ancak ‘Hayır’ın çıktığı 17 Nisan günü tüm siyasi partileri bir araya toplayıp yeni bir anayasa yapmamız lazım. O anayasa barışı, özgürlüğü, insan haklarını, bireyin mutluluğunu temsil etmeli. O anayasada başbakan ve cumhurbaşkanı yerini korumalı.

- İktidara göre mevcut sistemle yola devam edilemiyor. Bu sistem koalisyon, çift başlılık, kriz ve bürokrasi engeli getiriyor.

15 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidar ne söyledi de olmadı? Hangi yasayı istedi de çıkarmadı? Bütün kanunların büyük bölümü çıktı ama halkın yararına olması gereken Siyasi Partiler Kanunu çıkmadı. Seçim sistemi çıkmadı, baraj kaldırılmadı. Baraj sorunu çözülürse Türkiye Cumhuriyeti kurtulur. Her ülkede barajların yüzde 3-5 civarında olması lazım. Baraj kalkarsa her siyasi parti, her görüş parlamentoda temsil edilir.

"Siyaset ibadethanelere girmemeli"

- CHP yeni sistemle rejimin değişeceğini iddia ediyor. Sizin de bir rejim kaygınız var mı?

İnançlarımız Allah’a ulaşma yolu olmalı. İnançlarımızı iktidara ulaşma yolu olarak kullanmamalıyız. İbadethanelere siyasetin girmemesi lazım. Son günlerde inanç merkezlerimizde siyaset yapıldığını görüyorum. Bu da benim gibi binlerce insanı kaygılandırıyor. Öte yandan Atatürk’ün de bir siyaset malzemesi olarak kullanılmaması lazım. Atatürk, AK Parti’linin de, MHP’linin de, CHP’linin de Atası’dır. Her iki olayda da çok hassasım.

- CHP’nin bu süreçte izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz?

Gerginliğe fırsat verilmeden ve kutuplaştırmadan bir çalışma yapılıyor. Özellikle başından itibaren ‘Evet’ vereceğini belirten seçmene de saygı duyuluyor. Şu an yürütülen politikayı doğru buluyorum.

"Meydanlarda konuşma zamanı değil"

- Muharrem İnce, Deniz Baykal gibi isimler referandum sürecinde çok aktifler. Neredeyse tüm kentleri dolaşıyorlar. Sizden de beklenen bu değil mi?

Bende il il geziyorum. Amacım, ‘Evet’ olan bir oyu ‘Hayır’ yapmak. Bu süreçte kendimi ön planda tutamam. Önemli olan Sarıgül değil, ülkenin geleceği. Tek derdim ülkem ve ‘Hayır’ kararının çıkması. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir çalışması var. Genellikle sivil toplum örgütlerine hitap ediyor. Kapalı salon toplantıları yapıyor. Bu yöntemi doğru buluyorum. Meydanlara gidip konuşma yapma zamanı değil. Bu referandum, AK Parti, CHP seçimi değil. Ulusumuzun temel dinamiklerinin ya sarsılacağı ya da sarsılmayacağı bir seçim. Bu tarihi seçimde meydanlara toplanmış aynı görüşü savunan insanlara hitap etmenin anlamı yok. Bu referandumda siyasiler kendilerine oynamak yerine ‘Evet’ veren bir vatandaşı bir dağ evinde, bir köy kahvesinde basın olmadan ‘Hayır’ için ikna ederlerse daha yararlı olur.

"AK Partili olduğu halde 'Hayır' diyecek insan çok"

- Gittiğiniz yerlerde nasıl karşılanıyorsunuz? Vatandaşı ikna edebiliyor musunuz?

Evet, ikna ediyorum. Gittiğim yerlerde siyasi parti farkı gözetmeden tüm yurttaşlarımın yanına uğruyorum. Beni samimiyetle karşılıyorlar. Bugüne kadar birçok il ve ilçeye gittim. En ufak olumsuz bir olayla karşılaşmadım. Çünkü hitap şeklim ve konuşmalarım asla kırıcı değil. Bu anayasa tüm partilerin, ülkemizin anayasası. Anayasada toplumsal uzlaşının gerekliliğini detaylı bir şekilde anlatıyorum.

Dolaştığım yerlerde birçok AK Parti’li yurttaşımız Sayın Erdoğan’ı sevdiğini ve AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Ama mevcut sistemin değişmesini arzu etmediği için ‘Hayır’ diyeceğini de belirtiyor.

"Tribüne oynamıyorum, vatandaşa gidiyorum"

- Mustafa Sarıgül bir belediye başkanıydı ama siyasi parti lideri gibi il il gezer ve her olayda aktif yer alırdı. Ama bu süreçte sizi çok fazla alanlarda göremiyoruz.

O zamanlar genel başkan adayıydım ve Sayın Deniz Baykal’a karşı büyük mücadeleler verdim. Sadece 90 oyla kaybettim. Sonra Türkiye Değişim Hareketi’ni kurdum. Bu hareket kapsamında binlerce arkadaşımla çalışmalar yaptık. Ama bugün sessiz ve derinden çalışma zamanı. Bütün illerimizi dolaşıyorum. Miting yapılmasını da doğru bulmuyorum. İllerimizi dolaşarak, düşüncelerimi yurttaşlarımla paylaşıyorum.

AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımızın büyük bölümünün de ‘Hayır’ diyeceği kanısındayım. AK Parti’li yurttaşlarımız, partinin çalışmalarını beğendiklerini ama yeni sistemi doğru bulmadıklarını söylüyorlar. İnandığım bir çalışma yapıyorum. Ve bu çalışmalar Sayın Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindedir. Nereye gideceğimi, hangi çalışmalar yapacağımı kendisiyle konuşuyorum.