Mustafa Sarıgül: 14 parti benim aldığım oyu alamadı

İstanbul Şişli Belediyesinin eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy oranını "14 parti benim aldığım oyu alamadı" ifadeleriyle yorumladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesini ziyaret eden Mustafa Sarıgül, Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi’nde Ensan Mühendisliğin açılış törenine katıldı.



"Uzun yıllardan beri onurla gururla, şerefle düşüncelerini savunduğumuz siyasi hareketimiz neden iktidar değil" sorusunu dile getiren Sarıgül, vatandaşların umutla, gayretle, cesaretle sandığa gittiğini ancak her seçim akşamında yüzlerinin gülmediğini belirtti. Bunun üzerine detaylı çalışmalar yapmak gerektiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Ben şu 5,5 aylık süre içerisin de şunu gördüm ki bizim ektiğimiz tohumlar güzel tohumlar. Bizim ektiğimiz tohumlar bereketli tohumlar. O tohumlar yavaş yavaş tekrar yeşermeye başlayacak. Siyaset uzun vadeli bir iş . Ömür boyu iktidarda kalmak diye bir şey yok. Geleceksin, gideceksin ve tekrar geleceksin. Demokrasi de böyle bir olay böyle bir hadise. Daha çok koşmamız ve çalışmamız lazım. Daha çok planlamamız lazım. Yorulmak diye bir şey yok. Çok koşacağız çok planlayacağız. İnanınki biraz daha planlasak daha farklı şeyler olacak. Koca İstanbul seçimini yüzde 3 oy gibi çok az oyla kaybettik. Bugün düşününki 14 parti İstanbul'da bir araya geldi bizim aldığımız oydan çok daha aşağıda oy aldı."