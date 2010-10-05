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Yaşam

MUSTAFA SANDAL VAN'DA KONSER VERDİ VAN (A.A)

05 Ekim 2010 01:58

-MUSTAFA SANDAL VAN'DA KONSER VERDİ VAN (A.A) - 04.10.2010 - Şarkıcı Mustafa Sandal, Turkcell Muhabbet Kart Konserleri turnesi kapsamında Van'da konser verdi. Turkcell Muhabbet Kart Konserleri turnesi kapsamında Van'a gelen şarkıcı Mustafa Sandal, Beşyol mevkisindeki konser alanında sevenleriyle buluştu. Sandal, turne programında Van'ın yer alamadığını belirterek, 15 yıldır gelmediği Van'ı, hayranlarıyla buluşmak için kendi isteği ile programa dahil ettiğini söyledi. Sandal, şarkılarını seslendirdiği sırada, konseri arka taraflardan izleyen bir grup, sahneye yumurta attı. Sanatçı, konserine ara vermeden devam ederken, grup, vatandaşların müdahalesiyle konser alanından uzaklaştırıldı. Sandal'ın ilk üç şarkısını görüntüleyen basın mensupları da daha sonra platformun dışına çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Sandal'ın şarkılarına, hayranları da zaman zaman eşlik etti.

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