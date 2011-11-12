Mustafa Sandal: Sanat için sevişmem

T24 - 'Sevişme sahneleri bana ters' diyen Mustafa Sandal, başka bir kadının tenine değmesini kabul etmeyeceğini söyledi.



'Başrolde Aşk' dizisinde menajer 'Gani Galip'i oynayan Mustafa Sandal'a "Eşimin öpüşmesini izlerken rahatsız olurum" sözü hatırlatıldı ve kendisine böyle bir teklif geldiğinde ne yapacağı soruldu.



Sabah'a röportaj veren Sandal "Öyle bir tiyatro yok! Ben inanmıyorum" diye konuştu. Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

'Bırakın bu işleri'



"Sevişme sahneleri oluyor, işimi yapıyorum" Bırak kardeşim bu işleri ya, ne işi! Bu işler bana ters... Benim tenime, başka bir kadının teninin değmesi garip geliyor. Gerçi bilmiyorum belki de hayatı tamamen oyunculuk olan birisi için bu farklıdır. "Hayatım ben oyuncuyum, alt tarafı yatağa girip seviştik" şeklinde bir kılıf yok, bu beni bozar. "Karıcığım çok güzel öpüşmüşsün" diyecek halim de yok. Dönüp de birisi "O benim eşimin işi" derse, o zaman kendisine "Sen başka bir gezegende, başka bir frekanstasın! Benim olduğum gezegende değilsin. Hadi oradan" demek istiyorum"





