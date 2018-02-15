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Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor

"Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir"

15 Şubat 2018 18:40

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti medyada yer alan haberleri doğruladı. "Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur" diyen çift, "Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve 'Yaman ile Yavuz'un anne-babası' olarak devam edeceğiz" dedi.

Ayrılık sebeplerini, "Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir" diyerek belirten çift, "Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır" ifadesini kullandı.

Ünlü çift ortak bir basın açıklamasıyla boşanacaklarını açıkladı.

İşte o açıklama: 

Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz.

Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır.

Biz bugüne kadar aile kurumuna saygıyla yaklaştık, bu süreç boyunca aynı saygıyı sizlerden de rica ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

MUSTAFA & EMİNA

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