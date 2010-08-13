Mustafa Sandal film yıldızı oluyor

T24- Albümleri, konserleri, aranje ve besteleri derken Mustafa Sandal, şimdi de oyuncu oluyor. Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği 'New York’ta Beş Minare' adlı sinema filminde terörle mücadelede görev yapan Acar adlı bir polisi canlandıran Sandal, oyunculuğuyla göz dolduracak.





Sandal, daha ilk filminde dünyaca ünlü oyuncular Danny Glower, Gina Gershon ve Robert Patrick ile karşılıklı oynama şansını da yakalamış oldu. Yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile 12 yıl öncesine dayanan bir planlama ile bu filmde oynamaya karar veren Sandal, "Doğru zamanı bekledim. Mahsun’un beni unutmaması çok güzel. Bu projeye ve yönetmen Kırmızıgül’e sonuna kadar inanıyorum" dedi. Sandal, kendi adına sinemada çok iyi bir başlangıç yaptığını da sözlerine ekledi.

