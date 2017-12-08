T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mustafa Sandal BP'ye dava açtı

Sandal, anlaşmaları bitmesine rağmen görsellerini kullanan şirketten 65 bin lira istiyor

08 Aralık 2017 17:14

Geçen aralık ayında reklam yüzü olduğu akaryakıt şirketi BP'yle anlaşması biten şarkıcı Mustafa Sandal, bu tarihten sonra kendi fotoğraflarının kullanılması üzerine yargıya gitti. Sandal, açtığı tazminat davasında 65 bin lira istedi.

Mustafa Sandal reklam yüzü olduğu BP'den 4 yıl için 5 milyon 452 bin lira aldı. İddiaya göre sözleşmenin geçen yıl Aralık ayının sonunda bitmesine rağmen sanatçının fotoğrafları ve reklam afişleri, BP istasyonlarında bu tarihten sonra da reklam amacıyla kullanılmaya devam etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İzinsiz kullanım için en az 3 milyon lira tutarında kendisine tazminat ödenmesi gerektiğini iddia eden sanatçı, şimdilik 65 bin liralık tazminat davası açtı.

Ortada bir eser olduğu zaman davacının tazminat isteme hakkı olacağını belirten davalı BP avukatları da, “Ancak ortada bir “eser” yoktur. Aralık 2016 ortalarında davacıyla yürütülen kampanya görsellerinin kaldırılmasına karar verilmiş ve tüm aktivitelere son verilmiştir. İstasyonlara kademeli olarak tüm görsellerin kaldırılması gerektiği bildirilmiştir. İstasyonların her birinin ayrı yönetimi vardır. Bu istasyonlar kendi faaliyetlerinden sorumludur. Müvekkilin bir kusuru yoktur” diyerek davanın reddini istedi.

ETİKETLER

mustafa sandalbpakaryakıt şirketitazminat davası65 bin lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24