Mustafa Sandal BP'ye dava açtı

Geçen aralık ayında reklam yüzü olduğu akaryakıt şirketi BP'yle anlaşması biten şarkıcı Mustafa Sandal, bu tarihten sonra kendi fotoğraflarının kullanılması üzerine yargıya gitti. Sandal, açtığı tazminat davasında 65 bin lira istedi.

Mustafa Sandal reklam yüzü olduğu BP'den 4 yıl için 5 milyon 452 bin lira aldı. İddiaya göre sözleşmenin geçen yıl Aralık ayının sonunda bitmesine rağmen sanatçının fotoğrafları ve reklam afişleri, BP istasyonlarında bu tarihten sonra da reklam amacıyla kullanılmaya devam etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İzinsiz kullanım için en az 3 milyon lira tutarında kendisine tazminat ödenmesi gerektiğini iddia eden sanatçı, şimdilik 65 bin liralık tazminat davası açtı.

Ortada bir eser olduğu zaman davacının tazminat isteme hakkı olacağını belirten davalı BP avukatları da, “Ancak ortada bir “eser” yoktur. Aralık 2016 ortalarında davacıyla yürütülen kampanya görsellerinin kaldırılmasına karar verilmiş ve tüm aktivitelere son verilmiştir. İstasyonlara kademeli olarak tüm görsellerin kaldırılması gerektiği bildirilmiştir. İstasyonların her birinin ayrı yönetimi vardır. Bu istasyonlar kendi faaliyetlerinden sorumludur. Müvekkilin bir kusuru yoktur” diyerek davanın reddini istedi.