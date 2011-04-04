-MUSTAFA SAĞLAM BRONZ MADALYA KAZANDI DORTMUND (A.A) - 03.04.2011 - Almanya'nın Dortmund kentinde bugün sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Mustafa Sağlam, bronz madalya kazanırken, sakatlanan diğer Türk güreşçi Selçuk Çebi, müsabakaya çıkamayarak bronz madalya şansını yitirdi. Dortmund'daki son gün müsabakalarında üç Türk güreşçi mindere çıktı. 60 kiloda Mustafa Sağlam, Bulgar Ivo Angelov'a ilk turda 2-1 kaybetti. Ancak İspanyol Baghumyan ile ilk repesaj maçını kazanan Sağlam, ikinci repesaj maçında Alman Weiss'i de 2-1 yendi ve bronz maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya müsabakasında Macar Kozak ile karşılaşan Türk güreşçi, bu karşılaşmayı da kazanarak madalyanın sahibi oldu. Madalya töreni sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Sağlam, büyüklerde ilk kez milli mayoyu giydiğini ve tecrübesizlik nedeniyle altın madalya maçına çıkamadığını ifade etti. Sağlam bundan sonraki hedefinin önce İstanbul'daki dünya şampiyonası, ardından da Londra'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi. -ÇEBİ SAKATLANINCA MADALYA ŞANSINI YİTİRDİ- 74 kiloda son iki yılın Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi, Dortmund'taki şampiyonada sakatlanınca madalya şansını kaybetti. İlk turda İsveç'ten Rosengren karşısında rahat bir maç çıkartıp, 2-0 kazanan Çebi, Hırvat Neven Zugaj'ı da tuşla geçti. Çeyrek finalde Slovak Jakus'u da puan vermeden 2-0 yenmeyi başaran Selçuk Çebi, yarı final mücadelesinde Azeri Huseynov ile karşılaştı. Bu karşılamayı kaybeden milli sporcu, mücadele esnasında sakatlandı. Kaburgasında kırık ya da çatlak olma olasılığı bulunan Selçuk Çebi, bronz maçına çıkamazken, İstanbul'da eylül ayında yapılacak dünya şampiyonasına katılabilmesinin de zora girdiği ifade edildi. Türkiye'ye dönüşte yapılacak tetkikin ardından tam teşhis konulması beklenen Selçuk Çebi'nin, gerekirse ameliyat edileceği öğrenildi. 96 kiloda Cenk İldem ise Hırvat Sinisa Hogac'ı 2-0 ile geçtikten sonra, İsveçli Carl Schon'u da aynı skorla şampiyona dışı bıraktı. Genç sporcu, Bulgar Guri karşısında bekleneni veremeyince, minderden 2-0 yenik ayrıldı ve elendi. Türk Milli Güreş Takımı bu yılki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Fatih Çakıroğlu ile altın, grekoromende Rıza Kayaalp ile gümüş ve Mustafa Sağlam ile bronz madalya kazandı.