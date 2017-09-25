Mustafa Orhan Daut Son Yolculuğa Uğurlandı

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kırkağaç İlçesi\'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14. Dönem Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut, dün İzmir Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç’a getirilerek defnedildi.

Adalet Partisi\'nin 14. Dönem Manisa Milletvekili olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Orhan Daut, dün Kırkağaç\'a getirilerek defnedildi. Daut adına, daha önce başkanlığını yaptığı Kırkağaç Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Burada, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Kırkağaç\'ın AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz bir konuşma yaptı. Yapılan törenden sonra Daut\'un cesedi, Bakır Mahallesi\'ndeki Mevlana Camii\'nde ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Bakır Mezarlığı\'na defnedildi. Cenazeye Manisa AK Parti Milletvekili Recai Berber, eski milletvekillerinden Ümit Canuyar, Kırkağaç Kaymakam Vekili Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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