-MUSTAFA KUŞ'UN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ ŞANLIURFA (A.A) - 18.10.2010 - Ankara'da vefat eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi. Ankara'dan Saat 18.40 uçağıyla Şanlıurfa GAP Havaalanına getirilen Milletvekili Kuş'un cenazesi, partililer ve vatandaşlarca buradan alınarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Burada, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Seydi Eyyüpoğlu, Çağla Özyavuz, Yahya Akman, Zülfikar İzol ve Emin Önen ile Kuş'un çok sayıda yakını hazır bulundu. Mustafa Kuş'un cenazesinin morga konulmasının ardından bazı AK Partili milletvekilleri, Mustafa Kuş'un oğlu Ahmet Kuş'u teskin etmeye çalıştı. Mustafa Kuş'un cenazesi, yarın Şanlıurfa'da toprağa verilecek. Yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören Milletvekili Kuş, Ankara Güven Hastanesinde saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da 1949 yılında dünyaya gelen Kuş, evli ve 7 çocuk babasıydı.