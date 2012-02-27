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Kültür-Sanat

Mustafa Köseoğlu resim sergisi

Ressam Mustafa Köseoğlu'nun 25. kişisel sergisi İstanbul Alta Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

27 Şubat 2012 14:39

 

T24 - Ressam Mustafa Köseoğlu, 3 Mart-24 Mart 2012 tarihleri arasında, 25.kişisel resim sergisini İstanbul Alta Sanat Galerisi’nde…

Sanatçı, resmine esin kaynağı olan objeleri bu sergisinde dansçılar, balerinler, kadın figürleri, horoz ve kuş figürleridir..Kısaca sanatçı; doğadan seçtiği konuyu kendi kimlikselliği ile dengeleyip, dinamik kurgusunu renk lekeleri ve figür ile harmanlayarak kendi biçemini yaratma ve konuya egemen olma çabasındadır.

Böylece figürlerin, tuvallerinde bir resim nesnesine dönüştüğünü gözlemleyebiliriz. Çizgi, leke ve renk dokusunun öne çıktığı farklı dinamik figürlerinde artistik özgünlüğü benimsediği akrilik tekniği ile tuvallerde hayat bulan son dönem çalışmalarını Alta Galerisi’nde sanatseverlere sunuyor.

3 Mart Cumartesi günü 14:00 -19:00 saatleri arasında açılışı yapılacak olan Mustafa Köseoğlu Resim Sergisi, Pazar günleri hariç diğer günlerde 11:00 -18:00 saatleri arasında,  Alta Sanat Galerisi’nde 24 Mart Cumartesi  akşamına kadar gezilebilir.

 

Mustafa Köseoğlu kimdir

 

1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamladı. Sanatçının esin kaynağı doğadır. Resminin temelinde vazgeçilmez bir desen anlayışı bulunur. Artistik özgünlüğü benimseyen bir renk ve figür ressamıdır.


Konuları her zaman değişkenlik gösterebilir. Doğal formun geriye itilerek, çizgi ve renk dokusunun öne çıktığı dinamik figürlerinde, soyuta yakın bir biçim anlayışını benimsemiştir. Renkçi ve lekecidir. Antalya’da yaşamakta olan sanatçı, çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

 

 

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