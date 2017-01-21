Mustafa Koç vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ölümünün birinci yıldönümü. Mustafa Koç için kabri başında anma töreninde düzenlendi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayan törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç katıldı.

Koç'un mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde 'Annen' notu yazılı bir buket bırakıldı.

Koç ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Koç Holding Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, 1907 Ünifeb üyeleri ile Mustafa Koç'un sevenleri törene katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal da gelenler arasındaydı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük. Aradan geçen bir yılda onun düşünceleri, vizyonu ve hayatımıza kattığı değerler bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya, ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur ve gururlanırdı. Bizler Mustafa Bey'in de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Koç Holding'ten videolu anma

Öte yandan Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video "İlham veren liderliği, duruşu, küresel bakış açısı, hayırseverliği ve insani değerleriyle ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç’u, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denilerek paylaşıldı.

Videoda Mustafa Koç'un fotoğrafları ve "Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" sözü yer aldı.