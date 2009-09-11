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Yaşam

Mustafa Koç sakal bıraktı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, kamuoyunun karşısına ilk kez sakallı çıktı...

11 Eylül 2009 03:00


T24 - Koç Holding Yöjnetim kurulu Başkanı Mustafa Koç, sakal bıraktı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un "Yanımda sakallı çalıştırmam" sözüyle ilgili tartışmalar henüz yeni soğmuşken, oğlu Mustafa Koç sakal bıraktı.
 
Koç’un yeni imajı,  kurumsal geleneklerine bağlılığıyla bilinen Koç Holding'de sakal kuralının esnetildiği yorumlarına neden oldu.

Koç Holding sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen ‘’11. Uluslararası İstanbul Bienali’’ için düzenlenen toplantıya Mustafa Koç da katıldı.

Mustafa Koç’un uzamış sakalıyla yeni görüntüsü dikkat çekti.
Geçen yıl bir röportajda Rahmi Koç,  “Ne tür insanları kesinlikle işe almazsınız” sorusuna “Sakallı, bıyıklı adam katiyen almam” cevabını vermişti.

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