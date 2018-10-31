Mustafa Keser: İstanbul Havalimanı'na girdiğimde ağlamamak için kendimi zor tuttum

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan ilk ticari uçak olan THY'ye ait Boing 777 tipi uçak saat 11.20'de Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Ankara'ya giden ilk yolcuların arasında ses sanatçı Mustafa Keser de yer aldı.

Eşiyle birlikte Ankara'ya giden Mustafa Keser "çok duygusal anlar yaşadığını" belirterek, "Böyle bir yapıtı ülkemize kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah herkesten razı olsun. İfade edilecek bir kelime yok İstanbul Havalimanı'na girdiğimde ağlamamak için zor tuttum çok duygulandım. Açılışa katılamamıştım ama ilk uçuşta yer almak istedim" dedi.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018