Mustafa Kemal'in doktorları

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, bugünlerde farklı bir heyecan yaşıyor. Bunun nedeni, doktor ve çalışanların rol aldığı hastanenin tarihini ve 14 Mart Tıp Bayramı’nın çarpıcı hikâyesini anlatan belgesel film.

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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin cerrahlarından Uzman Doktor V. Melih Kara, belgesel film fikrinin her yerde karşısına çıkan “Mektebi Tıbbiye-i Şahane” adını araştırmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Mustafa Bakacak'ın Hürriyet'teki haberine göre, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu’nun bulunduğu binada 1900’lü yılların başında ilk modern tıp eğitiminin verildiğini belirten Uzman Dr. Kara, savaşlar nedeniyle hocalarının ve öğrencilerin cepheye gitmesiyle okulun ciddi kan kaybettiğini, 1. Dünya Savaşı’nda eğitimin durduğunu söyledi.



İngiliz askerleri okulu basıyor



Kara şöyle devam etti:

“İstanbul’un işgalinden 4 ay sonra 3 Şubat gecesi İngiliz ordusu okulu basıyor. Tıbbiyelilere kötü muamele yapılıyor, 3 kişinin bir araya gelmesi, gece tuvalete gitmeleri yasaklanıyor. İngiliz askerleri, üniforma giyemezsiniz diyorlar, fes ve pijamayla dolaşmak zorunda kalıyorlar. Tıbbiyeliler de ölümü göze alarak işgale karşı direnişi başlatıyorlar.”



'Dik duruşu hatırlatmak istedik'



Dr. Kara, bugün unutulan, okulun öğrencilerinin dahi pek bilmediği bu dik duruşu hatırlatmak amacıyla belgesel film yapmaya karar verdiğini belirterek yaptıkları işbölümünü de anlattı:

“Bu fikri herkes destekledi. Senaryoyu yazdım. Aramızda para topladık. Üniforma bulup 4 günlüğüne kiraladık. İşgal döneminde giyilen pijamaları bir türlü bulamadık, özel pijama diktirdik. Gündüz kimimiz muayene, kimimiz ameliyat yapıyor, akşam belgesel çekimi için bir araya geliyorduk. Arkadaşlarımızın gayretiyle çekimleri tamamladık. Belgeselde 40 kişi rol aldı, bütün hastane destek çıktı.”



Filmin gösterimi Tıp Bayramı’nda



“Milli mücadelenin buradan başladığının bilinmesi gerekiyor” diyen Uzman Dr. Melih Kara, belgesel filmi 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hastane yönetimi, doktorlar ve tüm çalışanlar ise belgesel filmi izlemek için sabırsızlıkla bekliyor.



Mektebi Tıbbiye-i Şahane



Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü olarak günümüzde hizmet veren binanın yapımına 1894’te başlandı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane adıyla tıp fakültesi olarak inşa edilen binada eğitime 1903’te başlanmıştır. Türkiye’deki modern tıp eğitimi tarihinde önemli bir yer tutmuştur



14 Mart direnişin tarihidir



Osmanlı’da tıp fakültesi eğitimine ilk geçiş tarihi olan 14 Mart 1827’nin Tıp Bayramı olarak bilindiğini hatırlatan Uzman Dr. Melih Kara, 14 Mart’ın aslında işgale direniş tarihi olduğunu savundu: “İngiliz işgalinde eğitimini devam ettirmek isteyen tıbbiyeliler bir plan yapıyor. İngilizleri 14 Mart’ı Tıp Bayramı olarak 92 yıldır kutladıklarına ikna ediyorlar. 14 Mart 1919’da toplanılıyor, o gün bayraklar açılıp işgal protestosu yapılıyor. Bu İstanbul geneline yayılıyor. 14 Mart, milli mücadelenin kamusal alandaki ilk tarihi ve ilk gösterisidir.”