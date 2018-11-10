Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün son 24 saatini anlattı

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümünde düzenlediği bir programla andı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan, Atatürk’ün uzun yıllar özel kalemi ve kütüphanecisi olarak görev yapan Nuri Ulusu’nun oğlu, gazeteci-yazar Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün son 24 saatini ve sosyal yaşamını anlattı.

Moderatörlüğünü gazeteci Abbas Güçlü’nün üstlendiği programa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Atatürk’ün hem adının, hem de soyadının isim babası olduğunu söyleyen Ulusu, Atatürk’ün yeni harflerin kabulü için bestelettiği Alfabe Marşı’ndan da söz etti. Programın sonunda, Maltepelilerin doldurduğu salonda, hep bir ağızdan andımız okundu.

“5 BİN KİTAP OKUMUŞTU”

Babasının Atatürk ile birlikte aynı kitapları okuyarak birbirleriyle kitap üzerine tartıştıklarını ifade eden Ulusu, “Babam yeri geldiğinde Atatürk’le 48 saate kadar çalıştıklarını anlatıyordu. Futbolu pek sevmezdi ama güreş başta olmak üzere, bireysel sporlara ilgi duyardı. Babamla birçok kez seyahat ettiğinde mutlaka kütüphanesine kitap aldırtır ve yolda okurdu. Vefat edene kadar 5 bin kitap okumuştu” dedi.

“DİNİNE ÇOK DÜŞKÜN BİRİYDİ”

İsmet İnönü ile küslüklerinin asla söz konusu olmadığını söyleyen Ulusu, “Kendisi hastalığının tedavisinde asla yabancı hekim istemedi. ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ derdi. Gerçi yabancı bir hekim geldi ama onun kurallarına da pek uymadı Atatürk. O yüzden 38’de Hatay’a gitti, bu gezi onu epey yordu. Ezan dinlemeyi çok severdi. Hatta sesi güzel olanlara mutlaka ezan okuttururdu. Dolmabahçe Sarayı’ndaki bir davette bunu yaptığını anlatmıştı babam. Dinine çok düşkün biriydi” diye konuştu.