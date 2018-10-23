'Mustafa Kemal' kitabını Whatsapp'tan paylaştılar

İSTANBUL, (DHA)- YILMAZ Özdil’in yeni kitabı \'Mustafa Kemal\' korsan kitapçılık alanında yeni bir çığır açmasıyla tartışılıyor. İki haftada 750 bin basılmasıyla Türkiye’de bir ilke imza atan Mustafa Kemal kitabının farklı dijital kopyalarının bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan Whatsapp vasıtasıyla paylaşıldığı öğrenildi.

Kırmızı Kedi Yayınevinden yapılan açıklamada bu türden bir dijital korsanlığa ilk defa rastlanıldığına dikkat çekilerek, söz konusu değiştirilmiş dijital kopyaları hazırlayan ve her ne niyetle olursa olsun yayanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca eksik ve değiştirilmiş bir metnin dijital platformlarda dolaştırılması suretiyle hem \'Mustafa Kemal\' kitabının yarattığı etkinin azaltılmaya hem de provokasyonlara zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtildi.

DİJİTAL KORSANA DİJİTAL UYARI

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yapılan açıklamada ayrıca konuyla ilgili bir metnin dijital korsancılık suçu işleyen kişilere ve suçun işlendiği gruplara gönderilmeye başlandığı belirtildi. Yayınevinin gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı:

\"Mustafa Kemal kitabının etkisi, gücü azaltılmak; evlere, kütüphanelere girmesi engellenmek isteniyor. Bu bağlamda, Mustafa Kemal adlı kitabı, eser sahibinin izni olmaksızın bilgi işlem olanaklarıyla (PDF formatında) çoğaltarak Whatsapp isimli iletişim ve telekomünikasyon yazılımı marifetiyle umuma ileten, yine aynı eseri izinsiz suretle çoğaltan, dağıtan, yayınlayan ve sair her türlü ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten kişi veya kişiler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Eserin aynı suretle çoğaltımı, dağıtımı, yayımı ve iletimi eylemlerini icra eden, sürdüren ve/veya söz konusu eylemlere yardım eden tüm şahıslar hakkında da hâlihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır ve bulunulmaya devam edilecektir. Bu itibarla Whatsapp uygulaması marifetiyle tüm taraflara gönderilen kitap metnini yaymanız, üçüncü şahıslara iletmeniz suç teşkil etmekte olup ayrıca tazminata mahkûm olmanıza sebebiyet verebilecektir. Bu bağlamda söz konusu mesajın, kim veya kimler tarafından gönderildiğinin şirketimize bildirilmesi konusunda uyarılmaktasınız.\"

YAZARIN KULLANMADIĞI İFADELERE YER VERİLİYOR

Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada Yılmaz Özdil’in kitabının kısa sürede çok büyük bir yankı yaptığını ve rekor düzeyde okurla buluştuğunu belirterek, “Kitabın korsanının olduğunu duymuştuk. Ne yazık ki bu konuda yasalar yetersiz ama bu sefer şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir korsan çeşidine şahit olduk. Kitabın değiştirilmiş ve farklı versiyonları Whatsapp üzerinden yayılıyor. Bu farklı metinlerde yazarın kullanmadığı ifadelerle kitaba ekleme yapılarak provokatif saldırılara zemin hazırlanmak istedikleri görülüyor. Biz yazarımıza ve kitabımıza sahip çıkıyoruz. Bunun için gerekli adlimercilere başvurumuzu ve suç duyurusunu yaptık. Mustafa Kemal okurlarının bilinçli olduklarından biliyoruz ve korsan kitap almayacaklarından eminiz. Okurlarımızdan ricamız Mustafa Kemal kitabının yarattığı muazzam etkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bu türden girişimlere tavır almaları ve kitabı mutlaka kitapçılardan almalarıdır” dedi.

Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Erdal Karakaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijital korsan meselesinin önemine ve tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Yayıncılar Meslek Birliği olarak korsanın tamamen karşısında durup sektörü koruyucu kollayıcı adımlar atıyoruz. Dijital yayınlar bugün basılı yayınlar önünde büyük bir engel olarak karşımızı çıkıyor. Emniyet güçleri dijital korsancılığı engelleme yönünde çalışıyorlar. Biz de birlik olarak,bakanlık ve emniyet güçleriyle birlikte korsanın üstüne gidiyor, korsanla uğraşan şahıslarıncezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz.”