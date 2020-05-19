Mustafa Kemal’den Zübeyde Hanım’a: Anne ben yarın Anadolu'ya gidiyorum, gidip gelmemek var, hakkını helal et

T24 Haber Merkezi

Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcı olan Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının üzerinden 101 yıl geçti. Samsun'a çıkıştan yaklaşık bir yıl sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplandı, yaklaşık 3,5 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, geçen yıl Doğan Kitap Yayınlar'ndan çıkan "Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk" kitabında, Atatürk'ün Samsun'a hareketinden bir gün önce, annesi Zübeyde Hanım'la İstanbul'da yaptığı konuşmayı da naklediyor.

"Bana hakkını helal et..."

Kitabın 164. sayfasında aktarılan konuşma şöyle:

"Şişli'deki evin üst katında, caddeye bakan odada anne hasta yatağında.

Oğul yer minderinde gümüş tepsi üzerine konulmuş tabaklardan akşam yemeğini yemektedir. Bir ara güçlükle çiğnediği lokmaları kesmiş ve elinden çatalı bırakmıştır. Heyecanla söze başlamıştır:

Anne, ben yarın Anadolu'ya gidiyorum. Hesapta ölmek, gidip gelmemek vardır. Bana hakkını helal et..."

Prof. Özdemir'in 'Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk' kitabı için Doğan Kitap'ın internet sitesinde şu bilgi veriliyor:

"Birincil kaynaklar ve tanıklıklarla Kemal Atatürk… Profesör Hikmet Özdemir, Atatürk’ün kendini anlattığı tüm kaynakları ve eserlerini, sayısız belgeyi ve hatıraları inceledi. Özdemir, bizzat onu görüp tanımış olanların anlatılarından oluşan ve Atatürk’ün hayatını adım adım takip eden, onu seyrediyormuşuz hissini veren yepyeni bir Atatürk biyografisi yazdı. Yıllar süren bir emeğin eşsiz ürünü. Katkısız, yorumsuz, sadece kendi çağının insanı olarak Atatürk."

Hikmet Özdemir