Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı; devlet erkânı Anıtkabir'deydi

Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 82'nci ölüm yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de anma törenleri düzenleniyor. Anıtkabir başta olmak üzere İstanbul Taksim ve Dolmabahçe’de anma törenleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katıldı.

Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı. Saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''İstiklal harbimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Ruhun şad olsun.''

Erdoğan'ın Anıtkabir'deki törenin ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenecek anma törenine katılması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul’daki anmalarda da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

İmamoğlu, törenin ardından “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi” sergisini ziyarete açacak. Atatürk Kent Ormanı, tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte bugün hizmete açılacak.