Mustafa Karaalioğlu: Vatandaşına ucuz bir hayat ve hesaplanabilir bir bütçe sunamayan ekonomi iyi yolda değildir

Karar yazarı Ali Karaalioğlu, yeni yılla birlikte elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçişlerine gelen zamları hatırlatarak, “Belli ki bu zam artan asgari ücretin geri çağrılması” dedi.

“Herkes, içinden geçtiğimiz bu zor dönemi atlatmak için bir yol bulmuş görünüyor. Ne var ki yol buysa; yani daha fazla zam, daha çok vergi ve daha yüksek faiz ise, sonunda krizden çıkılamaz” diyen Karaalioğlu, yazısının devamında şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece son iki haftada olup bitenler, yeni seneye dair hayırlı işaretler vermiyor. Görmek istemeyenler kendisini biraz zorlasın da görsün bunu. Türkiye’nin milli geliri düşüyor, enflasyonu yükseliyor, faiz yükü hesaplanamaz şekilde ağırlaşıyor ve dünya ticaretindeki payı gerilemeye devam ediyor. Döviz kurunu düşürmek için önce 128 milyar dolar rezerv, sonra döviz garantili mevduat artı miktarı belirsiz yeni rezerv harcamak ekonomik model olamaz. Yaşadığımız probleme karşı yanlış bir hamledir ve her durumda yetersizdir. Yetersiz olduğunu kafasını kaldıran dolar ve sökün eden zamlar da gösteriyor. Vatandaşına ucuz bir hayat ve hesaplanabilir bir bütçe sunamayan ekonomi iyi yolda değildir. 31 Aralık gecesi yaptıkları zamlardan anlaşılan o ki, 20 Aralık akşamı yapılan işler ekonomik krizi çözmeye yetmeyecektir. Hatta böyle giderse krizi derinleştirecektir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Doğalgazdan elektriğe, akaryakıttan köprü geçişlerine: Türkiye yeni yıla zamlarla girdi