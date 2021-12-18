Mustafa Karaalioğlu: Türkiye dolarla kazanmıyor ama daha kötüsü dolarla ödüyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, doların 10 liraya çıktığı Kasım'ın ikinci haftasında herkesin birden "bu kadar da olmaz" dediğini belirterek, "Yeni bir eşik çünkü bugün Dolar 17’yi, Euro 19’u, Sterlin 22’yi geçince artık eşiklerden söz edilemez olsa da tabelada 10’u görünce, sonrası hakkında herkesin bir fikri oluşmuştu. Oluşan o fikir de aksamadan kendi kehanetini gerçekleştiriyor. Kötü bir ekonomi yönetimi, üzerine kötü kararlar ve Türkiye her adımda krizin biraz daha derinini kazmayı başarıyor.

Düşünün, aşılan her ürkütücü eşik sadece birkaç gün sonra, “Çok kötü ama bari oraya dönebilsek” dedirtiyor. Mesela, 1 Dolar eşittir 10 TL’ye dönebilmek. Şimdi hayal olsa da sadece bir ay önce böyleydi…" diye yazdı.

Ekonominin rutin mesaide idare edilmesi durumunda bile ABD Doları'nın en fazla 6 lira olacağını savunan Karaalioğlu, "Türkiye Dolar’la kazanmıyor ama daha kötüsü, Dolar’la ödüyor…. Kim, birkaç hafta önce “Dolar artarsa artsın. Biz ihracattan parayı vuracağız” hevesine kapıldıysa, bu küçük ayrıntıyı unutmuş olmalı. O ayrıntının sadece dış borçlara ilave maliyeti ise birkaç gün önce 2 trilyon TL’yi geçmişti. Son artıştan sonra yeni hesabı yapmaya ise mecal kalmadı. Kur artışı ayrıca, TL ile kazananların hayatına nasıl tesir edecek, zaten patlamış olan enflasyonu kim bilir nerelere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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