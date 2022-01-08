Mustafa Karaalioğlu: Türki cumhuriyetler sloganının sonu

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Kazakistan'da akaryakıt zamları sonrasında yaşananları değerlendirdiği yazısında, "Kazakistan da bu süreçte Türki ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin birliklerinden veya tek bir devletten yardım istemedi. Rusya’yı çağırdı. Cumhurbaşkanı Tokayev, olayları yatıştırmak ve iktidarını ayakta tutabilmek için gerçekte Rusya’dan ibaret olan ve Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan’dan oluşan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün askeri gücünü ülkesine davet etti. O birlikler şimdi, ülkenin başkenti ve bazı şehirlerinde sokakları tutuyor. Türki cumhuriyetler birliği değil, o birlik! Bir Türki cumhuriyet değil, Rusya!" ifadelerini kullandı.

Türkiye dahil Türki cumhuriyetlerin 'sessiz' kaldığına işaret eden Karaalioğlu, "Sadece hak ettikleri bir hayatı yaşamak için sokağa çıkan insanlara reva görülen bu muameleye sessiz kalmak zaten slogandan ibaret olan Türki cumhuriyetler iddiasının sonunu ilan etmekten başka bir şey değildir. Büyük laflar, hamaset rüzgarları, sahte kardeşlik sözleri, ak sakallar, ak saçlar… Ve sonra ilk gerçek krizde büyük bir fiyasko… Rusya duruma el koyuyor ve “kardeşler”, “soydaşlar” yargısız bir ölüm mahkum ediliyor.

Halkları sahipsiz bir birliğin nasıl bir siyasi önemi olabilir artık? Böyle bir coğrafyanın diplomatik kapasitesini kim ciddiye alır, kim dinler, kim inanır? Ne ülkeye, ne halka yardım edebilen ve ne de Rusya hareket etmeden tavır belirleyebilen bir topluluktan söz ediyoruz. Kendi işini görmekten aciz bir topluluk..." diye yazdı.



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