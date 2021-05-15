Mustafa Karaalioğlu’ndan Turizm Bakanlığı’nın videosuna: Döviz rezervi bittikten sonra itibar rezervine de gerek yok mu diye düşünüyorlar yoksa…

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve turizm sektöründekilerin üzerinde aşılandıklarını yazan bir maske taktığı reklam filmine tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “Para kalmadı, rezerv tükendi, gerileye gerileye buraya kadar mı geldik? Döviz rezervi bittikten sonra itibar rezervine de gerek yok mu, diye düşünüyorlar yoksa” ifadelerini kullandı.

“Üç gün önce Dışişleri Bakanı, ‘Turistin gördüğü herkesi aşılayacağız’ dediğinde kıyamet kopmuştu, insanların gururu incinmiş ve hassasiyet yansımıştı. Onu da mı duyan eden olmadı?” diye soran Karaalioğlu, “Tabloya bakınca, videolara, demeçlere, davetlere yansımayan ama perde arkasında turist toplamak için dünyaya, Avrupa’ya verilebilecek sözleri düşünmek bile insanın içini daraltıyor” diye sitem etti.

Karaalioğlu, “Otel reklamı gibi ülke tanıtımı yapılamaz” dedi.

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