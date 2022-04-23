Mustafa Karaalioğlu: Ensarlığımızı anlata anlata bitiremediğimiz insanlara şimdi bayramı yasaklayacak hale geldik

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Suriyeli göçmenler konusunun seçim havasının kızışmasıyla gündeme oturduğunu belirterek, "Zaten elimize yüzümüze bulaştırdığımız bir konuyu bir de seçim malzemesi olarak tartışarak çözümsüzlüğü ve gerilimi iyice garanti ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki haftada tavır değiştirdi; “Onları asla göndermeyeceğiz”den “Tabii ki göndereceğiz”e geldi. MHP lideri Bahçeli bayramlaşmaya gidenlerin geri gelmesine itiraz etti… Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı hiç gecikmeden, bayramlaşmaya giden Suriyelilere yasak getirdi. Gündelik politikalar, yap-bozlar ve hatalar zinciri… Muhacir olarak bağrımıza basmakla övündüğümüz, ensarlığımızı anlata anlata bitiremediğimiz insanlara şimdi bayramı yasaklayacak hale geldik" diye yazdı.

Toplumsal gerilimi kaynağında önleyecek politikalara ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Karaalioğlu, "Canlarını kurtarmak için ülkemize gelen insanlara düşmanlık yaparak, özellikle onlara nefret besleyenleri cesaretlendirmenin sosyal maliyetinin ağır olacağını unutmayalım. Bu yola insanlık uğruna çıktığımızı da…" ifadelerini kullandı.

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