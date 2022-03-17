Mustafa Karaalioğlu: Cumhur İttifakı mevcut kanunla seçim yapılacak olursa üstünlüğün devam etmeyeceğini düşünüyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı seçim yasasının muhalefeti taktik değiştirmeye yönelteceğini belirterek, "İktidarın seçim kanunun üzerinde değişiklik ihtiyacı duyması ve oyunun kurallarını yeniden belirleme zarureti elbette bir endişeden kaynaklanıyor. Mevcut kanunla girilen 2018 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis’te çoğunluğu kazanmışlardı. Şimdi düzenlemeye gitmeleri, belli ki yeni siyasi atmosferde bunun mümkün olmayacağı kanaatine dayanıyor. Yani, aynı kurallarla seçim yapılacak olursa bu üstünlüğün devam edemeyeceği düşünüyorlar" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim için en ince ayrıntıyı kovalayan bir lider olduğunu savunan Karaalioğlu, "Eğer, seçime kadar hayat pahalılığı, işsizlik, kur, faiz, dış politika gibi sorunlu ünitelerde uçağın burnunu yukarı kaldırabilirse seçim kanunundaki ince hesaplar Cumhur ittifakı lehine sonuç üretebilir. Ancak, ekonomik tablo değişmezse, sosyal gerilim bir parça çözülmezse ve iktidara uzun süredir oy kaybettiren faktörlerde düzelme olmazsa seçim kanununda çare aramak işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

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