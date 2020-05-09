Mustafa Karaalioğlu: Bir ekonomi, 'yetişin dostlar manipüle edildim' diye feveran ediyorsa bu aczin ilanıdır

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye ekonomisinin yüksek dış kaynakla ayakta durduğunu, dış borcun yüzde 75'inin Avrupa merkezli fonların tedarik ettiğini, geri kalan kısmının yarısının ABD, diğer yarısının da yabancı ülke forlarından karşılandığını belirttiği yazısında, "Bir ekonomi ya da herhangi bir sistem, bünyesi zayıfsa ve bir hamleyle vurulup kazanç elde edilebilir görünüyorsa, saldırıya açıktır. Saldırması caziptir, onu affetmezler. Spekülasyon için de manipülasyon için de iştah açıcıdır. Amma bir ekonomi “Yetişin dostlar, manipüle edildim… Kaynağı belirsiz bir cisim yaklaştı, yaklaşıyor” diye feveran ediyorsa bu aczin ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin pahalı borçlandığını ve parayı cari açığı kapatacak sektörlere değil, yine borç gerektiren yerlere harcadığına da dikkat çekerek, "Niye pahalı borçlanıyoruz? Çünkü demokrasimiz gerileme dönemindedir ve hukuk sistemimiz güven vermiyor. Böyle olunca ucuz para gelmiyor, pahalı olanı da naz yapıyor. İstekleri bitmek bitmiyor. Şeffaflık, öngörülebilirlik, kurallı ekonomi, hesap verebilirlik hatta güvenilir istatistikler… " diye yazdı.

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