Mustafa Karaalioğlu: 3 milyona yakın yeni mülteci bize emanet edilecek

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Rusya'daki Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde sığınmacıların hiçbir zaman Rusya'nın sorunu olmadığını belirterek, "Tahminen 3 milyona yakın yeni mülteci Türkiye içinde olmasa da hemen sınırımızda bize emanet edilmiş olacaktır. Bu aynı zamanda onların bir daha asla Esad rejimi altında yaşamayacakları anlamına da gelecektir." ifadelerini kullandı.

Karaalioğlu, iki ülke liderinin zor bir günde ve yükü ağır bir masaya oturacağını savunduğu yazısını, "İyi ve soğukkanlı bir müzakereye hiç bugünkü kadar ihtiyacımız olmamıştı. Umarız da öyle olur..." sözleriyle tamamladı.

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