Mustafa Kamalak: Seçim 2023'te yapılırsa Erdoğan aday olamaz; erken seçime gitmekten başka yolu yok

TV5'te Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara programına konuk olan Kamalak, yeni anayasa hazırlığını, mevcut hükümet sistemini ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini değerlendirdi.

"Seçimler 2023'te yapılacak olursa anayasaya göre Tayyip Bey aday olamaz"

Kamalak, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olma ihtimalini hukuki çerçevede şu sözlerle değerlendirdi:

"Eğer gerçekten seçimler 2023'te vaktinde yapılacak olursa Tayyip Bey aday olamaz anayasaya göre. Şüphesiz. Çünkü Anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrası gayet açık: Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunun bir istisnası var o da 116.Maddenin 3.Fıkrası... Orada da deniyor ki; Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Eğer 2023'e kalmadan, vaktinden önce Meclis erken seçime karar verirse o zaman, Anayasanın 116. Maddenin 3. Fıkrasına göre, Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilir. Başka yolu yok."

Mustafa Yılmaz'ın "Sayın Cumhurbaşkanı çok kararlı ve ısrarlı bir şekilde seçim 2023'te, tam da vaktinde olacak diyor. Maddeyi farklı mı yorumluyorlar?" sorusuna, "Farklı yorumladıklarını sanmıyorum" diyen Kamalak, "Eğer Yüksek Seçim Kurulu'ndan, hani Belediye Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi çok afedersin, allem kallem biçiminde bir söz alındıysa onu bilmem ama Anayasa gayet açık" dedi.

"Cumhurbaşkanı açısından kırmızı çizgi Başkanlık Sistemi"

Kamalak, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız anayasayla ilgili olarak iki ön şart koyuyor. Bir, 'Anayasanın değiştirilemez maddelerine dokunulamayacaktır, kırmızı çizgimiz.' Kabul, sonra? 'Başkanlık Sistemi de kırmızı çizgimiz,' diyor. Aslında kırmızı çizgi olan Sayın Cumhurbaşkanı açısından burada kanaatimce, Başkanlık Sistemi'dir. Anayasanın ilk 3 maddesinde teminat altına alınmış olan, değiştirilmesi dahi yasaklanmış bulunan maddelerle kimsenin ilgilendiği yok aslında. Asıl itibariyle burada en şart, Başkanlık Sistemi'dir. Ona dokunulmayacak" ifadelerini kullandı.