-MUSTAFA KAMALAK HEYET BAŞKANI ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere mahkemenin belirlediği üç üye arasında görev dağılımı yapıldı ve ''Olağanüstü Kongre Çağrı Heyeti'' başkanlığına Mustafa Kamalak getirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yapılan bir başvuru üzerine Saadet Partisi'nin Olağanüstü Büyük Kongresinin yapılması için üç üyeden oluşan bir ''Kongre Çağrı Heyeti'' belirlediği anımsatıldı. Açıklamada, Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilen partinin Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Kamalak, Giresun delegesi Hasan Bitmez, Kurucular Kurulu Üyesi ve İzmir İl Başkanı Şerafettin Kılıç'tan oluşan heyetin iş bölümü yaptığı kaydedildi. Çağrı Heyeti Başkanlığını Mustafa Kamalak, Başkan Yardımcılığını Şerafettin Kılıç, Sekreterliğini ise Hasan Bitmez'in yapacağı belirtildi.