Mustafa Kamalak, Asiltürk'ün 'itaat sözü' ifadelerini yalanladı: Öyle bir toplantı olmadı

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu' na karşı 'kongre' harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 'ün açıklamalarına yanıt verdi. Kamalak, Asiltürk'ün bahsettiği 'itaat' toplantısının hiç olmadığını belirtirken, "Bir araya geldiğimiz zamanki konuşmalarımda iki başlılık partimize zarar veriyor, vazgeçmemiz lazım gibi konuşmalarımdan rahatsız olmuş olmalı ki Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak 7-8 aydan bu yana bu kurul bir araya gelemedi" dedi.

Mustafa Kamalak, Halk TV'de İpek Özbey ile Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Kamalak, "Asiltürk ne yapmak istiyor?" sorusunu, "Dışarıdan görüldüğü kadarıyla Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer almasını istiyor gibi bir görüntü var. Böylesine kararı tek başına sayın büyüğümüzün vermemesi lazım" şeklinde yanıtladı.

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"Yok böyle bir toplantı"

Kamalak, Oğuzhan Asiltürk'ün partililerin kendisine 'itaat sözü verdiği'ne dair ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Mutlak manada bir itaat sözü vermek aklı selim insana asla yakışmaz. Beynini oraya teslim edecek demektir. Sayın büyüğümüze sormak isterim bu söz ne zaman verilmiş? Böylesine geniş bir toplantıda bu konuşmaları yapmış olmalı. Erbakan hocamız Milli Görüş lideri olarak bütün parti teşkilatlarını çağırdığına göre kendisinin böylesine önemli bir açıklama yapmadan önce parti teşkilatlarını bütünüyle bir araya getirip oradan görüş alması lazımdı. Böyle bir toplantı yapılmadı. Yapamıyoruz da. Ben bir araya geldiğimiz zamanki konuşmalarımda iki başlılık partimize zarar veriyor, vazgeçmemiz lazım gibi konuşmalarımdan rahatsız olmuş olmalı ki Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak 7-8 aydan bu yana bu kurul bir araya gelemedi.

"En güçlü rakip AK Parti"

"Tüm teşkilat mensuplarımıza şu mesajı vermek isterim. Saadet Partisi'nin hiç şüphesiz ki en güçlü rakibi AK Parti'dir. AK Parti, genel başkanının elini daha da güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'nin emrine verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı şu anda AK Parti Genel Başkanı'nın emrinde. Rakibimiz böylesine elini güçlendirirken bizim Saadet Partisi olarak Genel Başkanı'nın yetkilerini alıp sorumluluğu olmayan birisine devretmemiz akılla, mantıkla, kanunla, siyasetle bağdaşabilir mi? Hayır diyorum ben.

"Partimiz adına böyle bir açıklama yapma hakkı yok"

"Genel Başkanın yetkileri başkasına devredilemez. Katiyen böyle bir konuşma geçmedi. Hatırlamıyorum ben, benim olmadığım bir toplantıda geçmişse onu bilmiyorum ama duymadım. Böyle bir şey olamaz. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak partimiz adına böyle bir açıklama yapma hakkı yok. Partinin Genel Başkanı da Temel Bey. Bu açıklamayı ancak o yapabilir.

Ne olmuştu?

Oğuzhan Asiltürk Milli Gazete'de kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millî Görüş Toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca'mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz' dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler."