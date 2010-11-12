Mustafa ‘hayat sahasına’ döndü

T24 - İzmir’de geçen 27 Eylül’de, Karşıyaka ile yaptıkları maçın ardından meydana gelen trafik kazasında mankenlik yapan nişanlısı Müge Bayrak’ı (21) kaybeden Mersin İdmanyurdu’nun futbolcusu Mustafa Aydın (24), mucize gibi görünen yaşam mücadelesini kazandı.



Aydın hayati tehlikeyi atlatınca tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Yakınları, Mustafa Aydın’ın sorularına gözleriyle tepki verdiğini, el ve ayaklarını hareket ettirip ettirmediğinin belirlenmesi için de fizik tedavisinin başladığını bildirdi.



Gözleriyle tepki veriyor

Mustafa Aydın’ın tedavi sürecinde yanından hiç ayrılmayan menajeri Olgun Karamanoğlu ve yakınları da, “Hayati tehlikeyi atlattı. Gözleriyle de olsa tepki veriyor. Şimdi onu sağlıklı şekilde tekrar ayakta ve yeşil sahalarda görmemin hayalini kuruyoruz” dedi.



