Mustafa filminin korsanı yok, çünkü...

20 günde 900 bin kişinin izlediği Mustafa filminin korsanı piyasada yok. Nedeni, korsanlar; 'Ata'ya saygımız var, ayıp olur' diye açıklıyor.





Can Dündar'ın tartışılan filmi 'Mustafa' korsan CD tezgahlarında bulunmuyor! Korsan CD satıcıları 'Mustafa'yı soran müşterilerine "Yok" deyip ekliyor: "Boşuna beklemeyin 'Mustafa'nın korsanı çıkmayacak!"



Atatürk'ün hayatını anlatan filminin korsanının çıkmama gerekçesi ise çok ilginç... Genelde çok izlenen popüler filmlerin korsanlarını anında çoğaltıp satan korsanlar, "Atamıza çok ayıp olur" diyerek 'Mustafa'nın korsanını basmıyor!



Yasaların bir türlü engelleyemediği korsanlar ilk kez bir filmi böyle bir nedenden dolayı satmıyor. Korsanların aldığı bu karar, filmin yapımcısı ve yönetmeni Can Dündar'ı da sevindiriyor...

