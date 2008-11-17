T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mustafa filminin korsanı yok, çünkü...

20 günde 900 bin kişinin izlediği Mustafa filminin korsanı piyasada yok. Nedeni, korsanlar; 'Ata'ya saygımız var, ayıp olur' diye açıklıyor.

17 Kasım 2008 02:00

20 günde 900 bin kişinin izlediği Mustafa filminin korsanı piyasada yok. Nedeni, korsanlar; 'Ata'ya saygımız var, ayıp olur' diye açıklıyor.


Can Dündar'ın tartışılan filmi 'Mustafa' korsan CD tezgahlarında bulunmuyor! Korsan CD satıcıları 'Mustafa'yı soran müşterilerine "Yok" deyip ekliyor: "Boşuna beklemeyin 'Mustafa'nın korsanı çıkmayacak!"

Atatürk'ün hayatını anlatan filminin korsanının çıkmama gerekçesi ise çok ilginç... Genelde çok izlenen popüler filmlerin korsanlarını anında çoğaltıp satan korsanlar, "Atamıza çok ayıp olur" diyerek 'Mustafa'nın korsanını basmıyor!

Yasaların bir türlü engelleyemediği korsanlar ilk kez bir filmi böyle bir nedenden dolayı satmıyor. Korsanların aldığı bu karar, filmin yapımcısı ve yönetmeni Can Dündar'ı da sevindiriyor...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24