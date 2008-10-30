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Yaşam

Mustafa filmi ağlattı!

Can Dündar'ın yazıp yönettiği 'Mustafa' filmi, gösterime girdiği ilk gün büyük ilgi gördü.

30 Ekim 2008 02:00

Can Dündar'ın yazıp yönettiği 'Mustafa' filmi, gösterime girdiği ilk gün büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı'nda ilk gösterimi yapılan film için sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bugünün tatil olması ilgiyi artırırken, Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinin sinema salonunun önünde sabah saat 11.00'de bilet alma telaşı yaşandı. İlk gösterimde salon doldu.

Atatürk'ü daha iyi tanısın" sözleriyle bazı vatandaşlar filme çocuklarını getirirken, her yaştan onlarca kişi, aynı heyecanı paylaştı.

Filmin çıkışındaysa duygusal bir atmosfer vardı. Filmi izlerken gözyaşı döken bazı vatandaşlar, çıkıştı da filmin etkisinden kurtulamadı. Mustafa filmi genel olarak sinema izleyicisinden olumlu not aldı

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