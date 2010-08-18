Mustafa Erdoğan 'evet' diyecek

T24- 12 Eylül Anayasasının, uzun süredir çeşitli değişikliklere uğradığını belirten Mustafa Erdoğan, referanduma konu olan değişikliklerin ise yetersiz ancak pozitif bir başlangıç olduğunun altını çizdi.



''12 Eylül'ün faşist anayasasının değiştiriliyor olması, çok pozitif bir durum, iyi bir başlangıç. Bana göre değişiklik yeterli değil, bazı eksikleri var. Ama söz konusu olan şey, bu ülkeyi 30 yıldır baskı altında tutan, yetersiz hukuksal bir metnin daha da iyileştiriliyor olması." diyen Erdoğan, yeni Anayasa tartışmaları ile ilgili şunları söyledi:



"SİYASİ PARTİYE DEĞİL METNE OY VERECEĞİZ"



"Burada içerikten çok biçim tartışılıyor. Anayasayı değiştirmek isteyen kim ise, ona yönelik eleştiriler yapılıyor. Ak Parti değiştirdiği için diğer partiler karşı çıkıyor ama neye karşı çıktıklarını da anlamıyoruz. Biz bugün siyasi bir partiye oy vermeyeceğiz, bir metne oy vereceğiz.



"EVET DİYORUM ÇÜNKÜ..."



NTV'nin derlediği haber göre Erdoğan, Ben bu değişikliğe 'Evet' diyorum. Evet dememin sebebi, hem hükümete, hem diğer siyasi partilere, AB uyum yasalarına ve insan haklarına aykırı olan diğer hukuksal metinlerin değiştirilmesi için cesaret verilmesi gerektiğine inanıyorum.'' dedi.



BDP'nin 'referanduma katılmama çağrısıyla' ilgili bir soruya ''Bence boykot bir çözüm değil'' cevabını veren Erdoğan, şöyle devam etti:



"KISMİ İKTİDARDAN GERÇEK İKTİDARA GEÇİLECEK"



''Geçmiş dönemde bir siyasal parti hiç bir zaman gerçek anlamda iktidar olamadı. Onun üzerinde başka iktidarlar ve erkler vardı. Biz şimdi oy verdiğimiz zaman, bundan sonra gelecekte oy vereceğimiz siyasi partilerin de önünü açmış olacağız. Artık herşeyin seçimlerle olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor. İstediğin partiye oy vereceksin ve bu parti, senin tercihlerin doğrultusunda bu ülkeyi yönetecek. Kısmi iktidardan, gerçek iktidara geçiş olacak.



"HAYIR SONUCU ÇIKARSA İYİ OLMAZ"



Referandumdan ''Hayır'' sonucu çıkarsa, iyi olmaz. Bazı 12 Eylül ve insan hakları mağdurlarının, ''hayır'' alternatifini konuşuyor olmalarını anlayamıyorum. Sadece ''Evet''i önerene gösterdikleri tepkiden dolayı böyle düşündüklerini zannediyorum.''