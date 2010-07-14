-MUSTAFA ERDOĞAN CAM PİRAMİT'İN YIKILMASINI İSTEMİYOR ANTALYA (A.A) - 14.07.2010 - Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'daki gösteriler için Cam Piramit'in yıkılıp yerine yeni bir tiyatro yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Mustafa Erdoğan, gazetecilere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile geçen salı günü sahnelenen Troy dans gösterisini izlemek için Aspendos Arena'ya geldiğinde sohbet ettiklerini belirtti. Akaydın'ın, çevre turizm beldelerinde tatil yapan turistleri Antalya kent merkezine çekmeyi hedeflediklerini, bunun için Anadolu Ateşi gösterilerinin şehir merkezinde yapılmasını istediklerini aktaran Erdoğan, "Başkanın düşündüğü alternatifler içinde Cam Piramit ve Sıçan Adası da vardı. Ancak Akaydın, sadece sesli düşündü. Cam Piramit'in yıkılıp yerine yeni bir tiyatro yapılmasına karşıyım. Cam Piramit iyi veya kötü var ve bazı etkinlikler oluyor. Biz gösteriler için yenisini yapmak isteriz. Sıçan Adası ile ilgili yapılan eleştiriler de doğru. Gerçekten orası doğa harikası bir yer. Bize verseler bile oraya tiyatro yapmayız. Aslında orada tiyatro yapmak mümkün değil. Bir dağ. Ayrıca sit alanı. Gösteriler için ne Cam Piramit'i ne de Sıçan Adası'nı düşünüyoruz" diye konuştu.