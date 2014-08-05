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Mustafa Erdoğan: Aşkta sınıfta kaldım

3 oğlunun annesi Gülben Ergen'le 2012 yılında yollunu ayıran Mustafa Erdoğan, 'Aşık olamıyorum. Son deneyimim beni fazla savurdu. Bu konuya mesai harcamıyorum' dedi

05 Ağustos 2014 16:02

‘Anadolu Ateşi’nin sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan ‘Seyahatname’ adlı dergiye verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan 2004’te evlenip 2012’de boşandığı, 3 oğlunun annesi Gülben Ergen’i isim vermeden anarak “Aşkta sınıfta kalmış bir adamım. Aşık olamıyorum. Son deneyimim beni fazla savurdu. Bu konuya mesai harcamıyorum” dedi.

Posta’da yer alan habere göre, “Aşırı güvenden notum kırılmış diyen Erdoğan “Ya fazla kırılmışım ya da benimle aynı gezegenden gelen insanlar artık yok” şeklinde konuştu.

Mustafa Erdoğan “Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Asla” cevabını vermiş. Şair bir arkadaşının ‘Can çekişen aşkları vurmalı’ sözünü çok sevdiğinden söz etmiş. “Aşk size ilk olarak neyi çağrıştırır?” sorusunu şöyle yanıtlamış: “Çocuklarım.” Mustafa Erdoğan’ın eski eşi Gülben Ergen yakında Habertürk TV Haber Koordinatörü Erhan Çelik ile evlenecek.

Gülben Ergen geçen kış ‘Yüz Yüze’ye yaptığı açıklamada Mustafa Erdoğan için şunları söylemişti: “Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye onların annesini sevmektir. Ama o sevmedi.”

 

 

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